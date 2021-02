Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Bist Du bereit für ein Hobby, das krisensicher ist?

Mit dem Slogan "Bist Du bereit für ein Hobby, das krisensicher ist?" wirbt die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt auch in dieser Zeit aktiv um Nachwuchs. Obgleich auch bei Feuerwehren im Lande, bedingt durch die gegenwärtige Pandemie-Lage, Onlinedienste an die Stelle von Präsenzdiensten gerückt sind und jegliche darüber hinaus gehenden Veranstaltungen zur Zeit ausgesetzt sind, so stehen die Feuerwehren als elementarer Bestandteil in der Sicherheitsarchitektur in gewohnter Art und Weise für den Notfall zur Verfügung und arbeiten dabei das Einsatzgeschehen wie gewohnt ab.

"Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr - als solche weitaus mehr als nur ein "Hobby" - ist krisensicher. Insofern haben wir uns bewusst dafür entschieden, mit diesem prägnanten Slogan auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt um weitere aktive oder aber fördernde Mitglieder zu werben", so Stadtwehrführer Fabian Wachtel über die aktuelle Werbekampagne im öffentlichen Raum und in den sozialen Medien.

Vorkenntnisse sind für eine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr im Übrigen nicht erforderlich. Wie in der heutigen Zeit so vieles ist auch die Grundausbildung bei der Feuerwehr Norderstedt zunächst mit ersten Themen in einem Onlineformat gestartet und bietet die Möglichkeit noch mit einzusteigen.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt finden sich in Internet an zentraler Stelle auf der Website www.feuerwehr-norderstedt.de/mitmachen. Interessierte können hier auch herausfinden, welche der vier Freiwilligen Feuerwehren die ihrem Wohnort nächstgelegene ist. Weitere Informationen erteilt die Geschäftsstelle der Freiwilligen Feuerwehr unter der Telefonnummer 040 - 943 60 295.

