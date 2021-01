Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Am Exerzierplatz: Feuer im Keller

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide hat am späten Freitagabend (29.01.2021) ein Feuer in einem Keller in der Straße Am Exerzierplatz gelöscht. Gegen 22:15 Uhr war ein Notruf in der Rettungsleitstelle Holstein in Norderstedt eingegangen. In einem Büro eines Gebäudekomplexes für "Betreutes Wohnen" würde ein Heimrauchmelder piepen, außerdem seien Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kurze Zeit später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Nachdem sich die Feuerwehr im Objekt Zutritt zum betroffenen Büroraum verschafft hatte, konnte in diesem allerdings kein Feuer ausgemacht werden. Daraufhin wurden auch die darüber- und darunterliegenden Räumlichkeiten kontrolliert. Dazu wurden Bewohnerinnen und Bewohner kurzzeitig evakuiert, nachdem aber auch im ersten Obergeschoss kein Brandereignis festgestellt werden konnte, konnten diese nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Treppenraum zum Untergeschoss waren allerdings eine leichte Verrauchung und Brandgeruch feststellbar, welche in den Räumlichkeiten im Untergeschoss zunahmen. Ein hier zur Erkundung eingesetzter Trupp unter Atemschutz konnte letztlich die Ursache ausmachen. In einem Trockenraum war ein Laken in Brand geraten. Das Feuer konnte zügig mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden.

Wesentlich länger als die eigentlichen Löschmaßnahmen zog sich indes die Belüftung hin. Der Brandrauch hatte sich im Untergeschoss auf diverse Räumlichkeiten ausgebreitet. Bis diese rauchfrei und wieder begehbar waren, zogen sich die Maßnahmen der Feuerwehr über eine knappe Stunde hin. Eingesetzt wurde dazu zwei elektrische Überdrucklüfter.

Die Feuerwehr war vor Ort mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz, davon wurden 6 als Atemschutzgeräteträger eingesetzt. Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Der Einsatz war am Samstag (30.01.2021) gegen 01:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell