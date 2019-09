Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Feuer in der Pestalozzistraße

Norderstedt (ots)

Am vergangenen Freitag, den 20. September 2019, kam es zu einem Feuer in der Pestalozzistraße. Hier waren in einem Endreihenhaus Büromaterialien und -gegenstände in Brand geraten. Kurz nach 11:00 Uhr wurde daraufhin ein Notruf über die 112 abgesetzt und die Feuerwehr Norderstedt alarmiert.

Da sich zu diesem Zeitpunkt die Ortswehren Harksheide, Friedrichsgabe und Glashütte, sowie die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt im Einsatz bei einem Wohnungsbrand in der Ulzburger Straße befanden, wurde die Ortswehr Garstedt alarmiert. Diese stand auf Grund des Großbrandes bereits am zentral gelegenen Feuerwehrtechnischen Zentrum in der Stormarnstraße in Bereitstellung und konnte somit direkt ausrücken.

Als die Einsatzkräfte kurz nach der Alarmierung in der Pestalozzistraße eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Umgehend wurde die Brandbekämpfung unter Einsatz von schwerem Atemschutz eingeleitet. Eine Bewohnerin, sowie eine Nachbarin, die erste Löschversuche unternommen hatte, wurden an den Rettungsdienst übergeben und in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer konnte schnell gelöscht und die Brandstelle an die Polizei übergeben werden. Zur Schadenhöhe und Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort konnte die Bereitstellung am Feuerwehrtechnischen Zentrum wieder aufgelöst werden, da nach und nach Kräfte aus dem Großfeuer an der Ulzburger Straße entlassen werden konnten.

