Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Tag der Feuerwehr im Stadtpark Norderstedt

Bild-Infos

Download

Norderstedt (ots)

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Harksheide einen Tag der Feuerwehr im Norderstedter Stadtpark am Sonntag, den 15.09.2019 von 11 bis 17 Uhr. An diesem Tag wird es für Klein und Groß viel zu erleben geben. Eine umfangreiche Fahrzeugshow zeigt alles, was der Fuhrpark der Feuerwehr Harksheide zu bieten hat - in diesem Jahr erhielt die Wehr drei neue hochmoderne Fahrzeug, die u.a. bestaunt werden können. Im Kontrast dazu werden auch einige Oldtimer ausgestellt, die jahrelang ihren Dienst in Harksheide verrichtet haben. Der Tag steht unter dem Motto "Damals und Heute", so zeigen die Harksheider Feuerwehrfrauen und -männer auch eine Brandübung, bei der vorgeführt wird, wie die Brandbekämpfung früher durchgeführt wurde und was sich im Vergleich zu Heute geändert hat. Größtes Highlight für die Kinder wird Feuerwehrmann Sam sein, der mehrere Auftritte auf der Bühne an der Seepromenade geben wird. Hier verlost die Wehr aktuell noch bis Donnerstag, den 12.09. einige Meet & Greets auf Facebook, damit die Kleinen ihrem Idol einmal ganz nah kommen können. Neben vielen weiteren Übungen, Mitmachaktionen, Kinderrätseln, der Jugendfeuerwehr Norderstedt, einer Hüpfburg, vielen Ausstellern, einer Feuerwehr Bigband wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt werden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Harksheide

Shawn Kleese

Stellv. Ortswehrführer

E-Mail: Shawn.Kleese@feuerwehr-harksheide.de

Tel: 0151/40138107

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell