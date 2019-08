Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Jugendfeuerwehren Norderstedt und Zwijndrecht im Einsatz

Am vergangenen Wochenende absolvierte die Jugendfeuerwehr Norderstedt ihren 24h-Übungsdienst. Dieser Dienst findet alle zwei Jahre für die älteren Jugendlichen des Feuerwehrnachwuchses statt. In diesem Jahr bekamen die Norderstedter Kameraden Unterstützung aus Zwijndrecht. Zur dortigen Feuerwehr unterhält die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt seit 2007 eine enge Partnerschaft. Seit 2008 besuchen sich auch regelmäßig die beiden Jugendfeuerwehren untereinander. Diese Treffen dienen unter anderem dem Austausch der internationalen Feuerwehrarbeit: Beide Feuerwehren haben dieselbe Aufgabe unter anderen Bedingungen. Daher machen es die Partnerwehren der jeweiligen anderen Wehr möglich, dieses auch zu erleben, Erfahrungen und Fachwissen austauschen und voneinander lernen. In diesem Jahr kamen neun Jungen und Mädchen mit sechs Ausbildern aus Zwijndrecht nach Norderstedt. Innerhalb von 24 Stunden absolvierten sie gemeinsam 21 Einsätze. Auf dem Programm standen Übungsszenarien wie Personensuche, einfache technische Hilfeleistung, Wassereintritt in einer Tiefgarage, Tierrettung und das Retten einer sich im Wasser befindlichen Person. Die Übungen wurden von den aktiven Kameraden aus den vier Norderstedter Ortswehren ausgearbeitet und entsprechend vorbereitet. Für alle beteiligten war das Wochenende mit viel Spaß, neuem Wissen und wenig Schlaf ein voller Erfolg.

