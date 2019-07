Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Brennende Heuballenpresse: Kreisübergreifende Zusammenarbeit der Feuerwehr

Am Donnerstagnachmittag (18.07.2019) geriet auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche nahe der A7 eine Heuballenpresse in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung westlich der Autobahn wurden mehrere Vorbeifahrende auf das Feuer aufmerksam und meldeten dieses. Auf Grund der in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle verlaufenden Kreisgrenze wurden sowohl die Freiwillige Feuerwehr Bönningstedt durch die Leitstelle West, als auch die Freiwillige Feuerwehr Garstedt der Stadt Norderstedt und die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt durch die Leitstelle Holstein alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich vor Ort die gemeldete Lage. Auf einem Feld im Bereich der Straßen Spann und Am Hagen stand eine Rundballenpresse im Vollbrand. Darüber hinaus brannte außerdem in einiger Entfernung ein Rundballen. Umgehend wurde daraufhin ein erster Löschangriff unter Atemschutz eingeleitet. Insgesamt wurden im Einsatzverlauf drei Atemschutztrupps beider beteiligten Feuerwehren eingesetzt, um den Brand mit einem Wasser-Schaum-Gemisch zu bekämpfen.

Die Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt fungierten dabei als Löschwasserreserve, die mitgeführten 6.600 Liter Wasser mussten im Einsatzverlauf allerdings nicht eingesetzt werden. Durch die reibungslose kreisübergreifende Zusammenarbeit der Feuerwehren konnte ein schneller Löscherfolg verzeichnet und eine drohende Ausbreitung auf die trockene Vegetation verhindert werden. Rund 1,5 Stunden nach der Alarmierung waren auch die Nachlöscharbeiten beendet und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Für die Einsatzkräfte aus Garstedt war der Brand im Übrigen nicht der einzige Einsatz. Bereits am frühen Donnerstagmorgen wurden Sie gemeinsam mit den Ortswehren Harksheide und Glashütte, sowie der Hauptamtlichen Wachabteilung mit dem Einsatzstichwort "Feuer Tunnel" zum U-Bahnhof Garstedt alarmiert.

Diese Meldung bestätigte sich vor Ort allerdings nicht, in diesem Fall handelte es sich um einen technischen Defekt einer Brandmeldeanlage. Daher konnten die Einsatzkräfte zeitnah wieder einrücken und der durch den HVV eingerichtete Ersatzverkehr eingestellt werden.

