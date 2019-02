Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Supermarkt wegen eines Feuers geräumt

Norderstedt (ots)

Durch den Notruf einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Ulzburger Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe um 07:09 Uhr alarmiert. Bereits nach vier Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte ein. Sie räumten zuerst den Markt, in dem sich zur Zeit fünf Mitarbeitende und zahlreiche Kunden aufhielten. Im Anschluss wurde eine starke Rauchentwicklung im Warenlager festgestellt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhinderten Mitarbeiter des Marktes mit Feuerlöschern das Ausbreiten des Brandes. 29 eingesetzte Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell löschen. Zwei Personen wurden mit Atemwegsreizungen an den Rettungsdienst übergeben und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute wurden nicht verletzt. Um 08:17 Uhr übergab die Freiwillige Feuerwehr den Einsatzort an die Polizei. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Für Einsatzmeldungen, zu denen aus verschiedenen Gründen keine Fotos veröffentlicht wurden, stehen Symbolbilder unter http://feuerwehr-norderstedt.de/pressemedien/ zur Verfügung, die für Beiträge im Zusammenhang mit der Feuerwehr Norderstedt verwendet werden dürfen.

Rückfragen zum Einsatz bitte an:



Einatzleiter

Thomas Mohr - Zugführer

Telefon: 040 / 943 60-295



Allgemeine Rückfragen :

Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steven Wonsak

E-Mail: steven.wonsak@feuerwehr-friedrichsgabe.de

www.feuerwehr-norderstedt.de

www.feuerwehr-friedrichsgabe.de

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell