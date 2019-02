Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Zwei Brandeinsätze an einem Tag für die Feuerwehr in Friedrichsgabe

Norderstedt (ots)

Gleich zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe am Dienstag den 19.02.2019 aus.

Um 13:05 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Notruf aus einer Bäckerei. Hier kam es zu einem Schwelbrand im Bereich der Isolierung eines industriellen Backofens. Der Ofen wurde demontiert und schwelendes Dämmmaterial zum Ablöschen ins Freie verbracht. Anschließend wurde der Ofen umfangreich mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Objekt belüftet. Die Ulzburger Straße war während des Einsatzes zwischen Harckesheyde und Steindamm voll gesperrt. Die Feuerwehr Norderstedt war mit einem Löschzug bestehend aus der hauptamtlichen und der Wehr aus Friedrichsgabe mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort.

Am Abend, um 19:39 Uhr, wurden die Ehrenamtlichen erneut alarmiert. Mit dem Einsatzstichwort "Feuer" ging es in den Hirschkamp. In einer Hochparterrewohnung eines 4-geschossigen Wohngebäudes stand die Küche in Vollbrand. Schon beim Eintreffen am Einsatzort konnte durch die gute Zusammenarbeit mit der Polizei schnell geklärt werden, dass fast alle Bewohner das Haus verlassen hatten. Parallel wurde die Brandbekämpfung durch einen Angriffstrupp eingeleitet, während zwei weitere Trupps zu den beiden noch fehlenden Bewohnern vorrückten. Diese wurden sodann in ihren Wohnungen betreut, da sie sich nicht in akuter Gefahr befanden. Der Bewohner der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten wurde jede Wohnung in dem Wohnhaus begangen und sorgfältig belüftet. Der Schaden konnte, auch durch den Einsatz eines Rauchvorhangs, auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe mit 32 Kameraden. Nach ca. zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt