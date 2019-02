Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Heimrauchmelder rettet Bewohner das Leben

Norderstedt (ots)

Am Freitag, 08.02.2019 um 18:37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe zu einem Feuer alarmiert. Nachbarn erkannten den unverwechselbaren Ton eines Heimrauchmelders und setzten unverzüglich den Notruf ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde dem Einsatzleiter mitgeteilt, dass sich eventuell noch ein Bewohner in der betroffenen Wohnung aufhält. Dieser hatte Glück im Unglück: Während er sich das Essen zubereitete, erlitt der Bewohner einen medizinischen Notfall, stürzte und konnte sich nicht mehr bewegen. Da er niemandem seine Lage mitteilen konnte, wurde erst reagiert, als der Heimrauchmelder seine Arbeit aufnahm; mittlerweile brannte das Essen auf dem Herd an. Durch die noch verschlossene Wohnungstür konnte Kontakt zur Person aufgenommen werden. Ohne weitere Zeit zu verlieren wurde sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft und die Person gerettet. Das Essen auf dem Herd konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 30 Kameraden mit fünf Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell