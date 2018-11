FW Norderstedt: Großfeuer im Waldweg - Einfamilienhaus ausgebrannt

4 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ist am Freitagabend (16.11.2018, ca. 18:40 Uhr) zu einem Brand in der Straße Waldweg alarmiert worden. Noch auf der Anfahrt der Kameradinnen und Kameraden zur Feuerwache wurde das Alarmstichwort auf "Feuer Menschenleben in Gefahr" erhöht und somit zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Harksheide alarmiert.

An der Einsatzstelle stand ein Einfamilienhaus im Bereich des Erdgeschosses im Vollbrand. Begünstigt durch Bausubstanz und Brandlasten im Inneren hatte sich das Feuer bei Eintreffen der Feuerwehr bereits auf das Obergeschoss ausgebreitet. Bedingt durch die Holz-Dachkonstruktion lief das Feuer im weiteren Verlauf bis in den Spitzboden durch.

Umgehend wurde daher ein massiver Löschangriff, sowohl durch Atemschutzgeräteträger im Gebäudeinneren, als auch von außen vorgetragen. Begünstigend erwies sich dabei, dass sich trotz der Lage im Außenbereich ein Hydrant in naher Umgebung befand. Auf Grund der Brandausbreitung bestand ein hoher Bedarf an Personal, so dass im weiteren Verlauf auch die Freiwillige Feuerwehr Glashütte zur Einsatzstelle nachgefordert wurde. Diese hatte zuvor binnen kurzer Zeit zwischen 19:30 und 20:15 Uhr drei parallel im Stadtgebiet aufgelaufene Einsätze abgearbeitet und unterstützte am Brandort mit Atemschutzgeräteträgern und bei der Verpflegung der Einsatzkräfte.

Auch Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder machte sich noch in der Nacht vor Ort ein Bild von der Lage und hat sich über die Maßnahmen der Feuerwehr informiert. Die Löschmaßnahmen zogen sich bis in die Nacht hinein, gegen 2 Uhr konnten die Einsatzkräfte, nachdem das Brandobjekt mit Schaum benetzt worden war, einrücken. Nachkontrollen mit geringerem Kräfteansatz fanden gegen 3:00 und 6:00 Uhr statt. Dazu wurden sowohl Beleuchtungsmaterial, als auch die Wasserversorgung vor Ort gelassen. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle haben sich weit in den Folgetag ausgedehnt. Gegen Mittag wurde die Feuerwehr am Samstag auf Grund einer leichten Rauchentwicklung erneut alarmiert, konnte aber nach Kontrolle vor Ort wieder abrücken.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt mit den drei Ortswehren Garstedt, Harksheide und Glashütte mit insgesamt 81 Einsatzkräften im Einsatz. Davon wurden 40 als Atemschutzgeräteträger eingesetzt. Ein Feuerwehrmann hat sich im Innenangriff leicht verletzt. Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

