FW Norderstedt: Brennt Oldtimer auf der Kohtla-Järve-Straße

1 weiterer Medieninhalt

Norderstedt (ots) - Am Mittwochmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe in Norderstedt zu einem brennenden PKW auf die Kohtla-Järve-Straße alarmiert. Vor Ort eingetroffen brannte ein Chevrolet Baujahr 1957 im Motorraum. Das Feuer hatte sich bereits durch das Armaturenbrett in den Innenraum gefressen, der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Unter Atemschutz wurde der Brand gelöscht und auslaufender Kraftstoff aufgefangen. Für die Löscharbeiten war die Kohtla-Järve-Straße voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Umkreis führte.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tim Gudenrath

Telefon: 0162/7590453

E-Mail: tim.gudenrath@feuerwehr-friedrichsgabe.de

www.feuerwehr-norderstedt.de

www.feuerwehr-friedrichsgabe.de

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell