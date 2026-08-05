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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Frauen bedrohen Seniorin und erbeuten Bargeld.

Lippe (ots)

Zwei unbekannte Frauen bedrohten am Samstagnachmittag (01.08.2026) eine 73-jährige Detmolderin in ihrer Wohnung am Eichendorffweg und erbeuteten Bargeld. Die Täterinnen hatten die Frau zuvor auf dem Marktplatz angesprochen und sich unter einem Vorwand ihr Vertrauen erschlichen.

Die Frauen begleiteten die Seniorin nach Hause und forderten dort aggressiv Geld. Sie bedrohten die Frau und erbeuteten schließlich einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die erste Täterin soll jung, etwa 1,54 Meter groß und kräftig gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden, und trug eine beige Hose sowie eine beige Bluse. Die zweite Täterin war etwa 50 Jahre alt, größer und kräftiger als ihre Begleiterin, hatte dunkle Haare und trug eine weiße Bluse.

Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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