Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Schieder. Zeuge meldet verdächtige Beobachtung - Bagger sichergestellt.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (31.07.2026) meldete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Beobachtungen auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarktes an der Schillerstraße. Die Polizei stellte dort einen Bagger sicher, der später als gestohlen gemeldet wurde. Der Zeuge hatte beobachtet, wie ein Lastwagen mit Container auf das Gelände fuhr und mehrere Personen dort hektisch agierten. Vor Ort entdeckten die gerufenen Beamten im Container einen Bagger der Marke Hitachi. Zwei Männer befanden sich darin und konnten keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Am Lastwagen waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Tatverdächtig sind ein 33-jähriger Mann aus Gronau und ein 37-jähriger Mann aus Dülmen. Am Montagvormittag (03.08.2026) wurde der Bagger als von einer Baustelle am Regelweg entwendet gemeldet. Der Hinweis des Zeugen trug maßgeblich zur schnellen Aufklärung und Sicherstellung des Baggers und des Lkw bei.

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