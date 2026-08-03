POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Saganer Straße.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen zwischen Freitag und Sonntag (31.-02.08.2026) über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte an der Schlesier Straße ein. In dem Haus durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und ein Smartphone. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

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