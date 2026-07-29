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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Verkehrsunfallflucht - E-Scooter-Fahrerin angefahren.

Lippe (ots)

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen (29.07.2026) bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Die Jugendliche war gegen 7:50 Uhr auf der Straße Hörster Bruch in Fahrtrichtung Hörster Straße unterwegs. Dann fuhr sie in den Kreisverkehr ein. Ein bislang unbekannter Fahrer missachtete ihre Vorfahrt und fuhr aus Richtung Quellstraße in den Kreisverkehr, dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 17-Jährigen. Sie stürzte und war vermutlich kurz nicht bei Bewusstsein, der Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Verletzte musste sich selbst um Hilfe bemühen.

Es handelte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug nach Zeugenangaben um einen schwarzen Kleinwagen, am Steuer saß ein grauhaariger Mann, der auf 40 bis 50 Jahre geschätzt wird.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer machen kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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    Lippe (ots) - Unbekannte versuchten zwischen dem 23. und 26.07.2026 in ein Reihenhaus in der Straße Im Felde einzubrechen. Ebenfalls Im Felde drangen Unbekannte zwischen dem 20. - 28.07.2026 in Keller eines Reihenhauses ein. In die Kellerabteile gelangen sie augenscheinlich nicht. Wer etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. ...

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