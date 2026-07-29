Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Verkehrsunfallflucht - E-Scooter-Fahrerin angefahren.

Lippe (ots)

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen (29.07.2026) bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Die Jugendliche war gegen 7:50 Uhr auf der Straße Hörster Bruch in Fahrtrichtung Hörster Straße unterwegs. Dann fuhr sie in den Kreisverkehr ein. Ein bislang unbekannter Fahrer missachtete ihre Vorfahrt und fuhr aus Richtung Quellstraße in den Kreisverkehr, dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 17-Jährigen. Sie stürzte und war vermutlich kurz nicht bei Bewusstsein, der Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Verletzte musste sich selbst um Hilfe bemühen.

Es handelte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug nach Zeugenangaben um einen schwarzen Kleinwagen, am Steuer saß ein grauhaariger Mann, der auf 40 bis 50 Jahre geschätzt wird.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer machen kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

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