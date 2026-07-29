Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Versuchte Einbrüche.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 23. und 26.07.2026 in ein Reihenhaus in der Straße Im Felde einzubrechen. Ebenfalls Im Felde drangen Unbekannte zwischen dem 20. - 28.07.2026 in Keller eines Reihenhauses ein. In die Kellerabteile gelangen sie augenscheinlich nicht.

Wer etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell