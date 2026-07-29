POL-LIP: Detmold. Baustromverteiler gestohlen.
Lippe (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28.07.2026) drangen Unbekannte gewaltsam auf eine Baustelle in der Richthofenstraße ein. Sie stahlen aus dem Gebäude einen Baustromverteiler samt Stromkabel. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell