POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbruch in Lessingstraße.
Lippe (ots)
Zwischen dem 19. und 28.07.2026 brachen bislang Unbekannte in ein Haus in der Lessingstraße ein. Sie beschädigten eine Fensterscheibe. Ob sie in dem Einfamilienhaus Beute machten, ist bislang unklar. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.
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