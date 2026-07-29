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Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbruch in Lessingstraße.

Lippe (ots)

Zwischen dem 19. und 28.07.2026 brachen bislang Unbekannte in ein Haus in der Lessingstraße ein. Sie beschädigten eine Fensterscheibe. Ob sie in dem Einfamilienhaus Beute machten, ist bislang unklar. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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  • 29.07.2026 – 12:00

    POL-LIP: Kalletal. Einbruch in Wohnhaus.

    Lippe (ots) - Unbekannte sind zwischen dem 19. und 28.07.2026 in ein Haus in der Straße Am Kleeberg eingebrochen. Die Täter stahlen ein paar Sammelmünzen im Wert von geschätzt 50 Euro. Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

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  • 29.07.2026 – 11:59

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

    Lippe (ots) - Zwischen dem 20. und 27.07.2026 brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Werler Feld ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen zwei Laptops, Schmuck und Autoschlüssel. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 ...

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  • 29.07.2026 – 08:56

    POL-LIP: Lemgo. Wettbüro überfallen.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (28.07.2026) überfiel ein bislang Unbekannter ein Wettbüro im Steinweg. Gegen 21:50 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter die Filiale, bedrohte einen 29-jährigen Mitarbeiter und forderte Geld unter Schubsen und Treten. Er flüchtete unerkannt mit einer vierstelligen Summe. Er trug schwarze Kleidung (Hoodie, Hose und Weste), eine schwarze Sturmhaube und war etwa 1,80 m groß und von ...

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