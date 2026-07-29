POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbruch in Lessingstraße.

Lippe (ots) - Zwischen dem 20. und 27.07.2026 brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Werler Feld ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen zwei Laptops, Schmuck und Autoschlüssel. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 ...

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