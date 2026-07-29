POL-LIP: Kalletal. Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Unbekannte sind zwischen dem 19. und 28.07.2026 in ein Haus in der Straße Am Kleeberg eingebrochen. Die Täter stahlen ein paar Sammelmünzen im Wert von geschätzt 50 Euro. Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.
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