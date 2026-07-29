Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wettbüro überfallen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (28.07.2026) überfiel ein bislang Unbekannter ein Wettbüro im Steinweg. Gegen 21:50 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter die Filiale, bedrohte einen 29-jährigen Mitarbeiter und forderte Geld unter Schubsen und Treten. Er flüchtete unerkannt mit einer vierstelligen Summe. Er trug schwarze Kleidung (Hoodie, Hose und Weste), eine schwarze Sturmhaube und war etwa 1,80 m groß und von schlanker Statur.

Sachdienliche Hinweise zum Raub erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

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