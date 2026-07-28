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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Hochwertiges E-Bike aufgefunden.

POL-LIP: Lemgo. Hochwertiges E-Bike aufgefunden.
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Lippe (ots)

Am 23.07.2026 ist in der Heustraße ein hochwertiges E-Bike der Marke Merida in einem Gebüsch aufgefunden worden. Das Fahrrad wurde offenbar dort abgelegt oder zurückgelassen und anschließend durch die Polizei sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Merida-E-Bike mit gelben Akzenten und gefederter Sattelstütze. Die Kreispolizeibehörde Lippe bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer des Fahrrads sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

 
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