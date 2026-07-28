POL-LIP: Detmold. Beschädigter Skoda gesucht.

Lippe (ots) - Am Donnerstagvormittag (23.07.2026) wurde eine 26-jährige Bulgarin vorläufig festgenommen, nachdem ein Zeuge sie bei einem versuchten Taschendiebstahl beobachtete und eingriff. Gegen 11:30 Uhr war die Frau mit einer zweiten, flüchtigen Frau in einem Supermarkt in der Straße Am Kalkofen unterwegs. Der aufmerksame Zeuge bemerkte, dass sie vorsichtig die Tasche einer Kundin langsam öffnete und nach deren ...

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