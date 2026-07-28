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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Beschädigter Skoda gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (24.07.2026) wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter weißer Skoda-Kombi durch ein Müllfahrzeug beschädigt. Offenbar bemerkte der Besitzer den Schaden nicht und fuhr davon, bevor der Verursacher Kontakt herstellen konnte. Die Unfallmitteilung für die geschädigte Person wartet auf der Detmolder Polizeiwache in der Bielefelder Straße 90. Die Wache ist auch telefonisch erreichbar unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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