POL-LIP: Bad Salzuflen. Container aufgebrochen.
Lippe (ots)
Von Sonntag- auf Montagnacht (26./27.07.2026) brachen Unbekannte einen Kühl-Container an einem Supermarkt in der Hoffmannstraße auf. Sie stahlen Lebensmittel, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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