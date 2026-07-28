POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Mensa.
Lippe (ots)
Unbekannte brachen zwischen Freitag und Montag (24. - 27-07.2026) in die Mensa einer Schule in der Straße Vogelsang ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen Süßigkeiten. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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