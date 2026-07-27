Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Taschendiebin erwischt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (23.07.2026) wurde eine 26-jährige Bulgarin vorläufig festgenommen, nachdem ein Zeuge sie bei einem versuchten Taschendiebstahl beobachtete und eingriff.

Gegen 11:30 Uhr war die Frau mit einer zweiten, flüchtigen Frau in einem Supermarkt in der Straße Am Kalkofen unterwegs. Der aufmerksame Zeuge bemerkte, dass sie vorsichtig die Tasche einer Kundin langsam öffnete und nach deren Geldbörse griff. Das verhinderte er und rief die Polizei.

Die Tatverdächtige ist einschlägig polizeibekannt und wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

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