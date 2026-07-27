PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrräder sichergestellt - Wem gehören sie?

POL-LIP: Detmold. Fahrräder sichergestellt - Wem gehören sie?
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizei im Gorki-Park zwei Fahrräder sichergestellt. Möglicherweise wurden die Räder gestohlen. Es handelt sich um ein blaues Rad mit Korb am Lenker der Marke Bulls und ein schwarzes Fahrrad der Marke Mammut mit schwarzem Korb auf dem Gepäckträger und gelben Applikationen. Wer Hinweise auf die Eigentümer der Räder hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:34

    POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Werkstatt.

    Lippe (ots) - Im Stukenbrocker Weg brachen bislang Unbekannte von Samstag auf Sonntag (25./26.07.2026) in eine Kfz-Werkstatt ein. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen Bargeld und Zigaretten aus den Räumlichkeiten. Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:33

    POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrecher stehlen Schmuck.

    Lippe (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 2026 gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Markstraße. Sie beschädigten eine Tür und stahlen offenbar Schmuck. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:33

    POL-LIP: Lemgo. Brand in leerstehendem Gebäude.

    Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen (27.07.2026 um 3:45 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Herforder Straße gerufen. Eine Zeugin war von dem Rauchgeruch wachgeworden und dem Qualm draußen nachgegangen. Dabei entdeckte sie, dass es in einem leerstehenden Einfamilienhaus brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bevor ein Gebäudeschaden entstehen konnte. Die Brandursache ist bislang unklar, ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren