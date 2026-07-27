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POL-LIP: Detmold. Fahrräder sichergestellt - Wem gehören sie?

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Lippe (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizei im Gorki-Park zwei Fahrräder sichergestellt. Möglicherweise wurden die Räder gestohlen. Es handelt sich um ein blaues Rad mit Korb am Lenker der Marke Bulls und ein schwarzes Fahrrad der Marke Mammut mit schwarzem Korb auf dem Gepäckträger und gelben Applikationen. Wer Hinweise auf die Eigentümer der Räder hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

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