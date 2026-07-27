POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Werkstatt.
Lippe (ots)
Im Stukenbrocker Weg brachen bislang Unbekannte von Samstag auf Sonntag (25./26.07.2026) in eine Kfz-Werkstatt ein. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen Bargeld und Zigaretten aus den Räumlichkeiten. Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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