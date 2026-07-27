POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots) - Am Samstagabend (25.07.2026) wurde ein 22-Jähriger bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr er als Letzter einer Dreiergruppe gegen 18:45 Uhr auf der Hohensonner Straße Richtung Alverdissen, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Seine Begleiter kümmerten sich um ihn und wählten den Notruf. ...

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