POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrecher stehlen Schmuck.
Lippe (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 2026 gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Markstraße. Sie beschädigten eine Tür und stahlen offenbar Schmuck. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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