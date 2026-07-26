Polizei Lippe

POL-LIP: (MK) Detmold- Heidenoldendorf. Verkehrsunfallflucht durch Pedelec-Fahrer.

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr kam es in der Straße Trockenheide zu einer Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem geparkten Pkw. Nach ersten Zeugenaussagen soll ein Pedelec-Fahrer auf der Fahrbahn gefahren sein und habe dann wohl beabsichtigt auf den dortigen Gehweg zu wechseln. Dabei sei er gestürzt und gegen einen geparkten Pkw gefallen. Infolge der Kollision wurde der geparkte Pkw erheblich beschädigt. Der männliche Fahrer sei dann wieder auf sein Rad gestiegen und in Richtung Orbker Straße weggefahren. Der flüchtige Radfahrer soll dunkel gekleidet, schlank und ca. 45 Jahre alt gewesen sein. Infolge des Sturzes soll sich der Radfahrer einen deutlichen Kratzer in der rechten Gesichtshälfte zugezogen haben. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold unter 05231-6090.

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