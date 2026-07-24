Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verdacht auf Weltkriegsbombe - Straßensperrungen eingerichtet.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (24.07.2026) wurde auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma an der Arminstraße ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Gegen 13:15 Uhr entdeckten Mitarbeiter des Unternehmens den Gegenstand bei der Mülltrennung und separierten ihn vorsorglich vom restlichen Abfall.

Zur Sicherheit sperrte die Polizei die Arminstraße und die Industriestraße. Der Gegenstand wird derzeit geprüft. Das zuständige Landeskriminalamt wurde hinzugezogen.

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