Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Rischenau. Audi A6 gestohlen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) wurde in der Hauptstraße ein 24 Jahre alten Audi A6 entwendet. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug gegen 13:00 Uhr vor ihrem Wohnhaus abgestellt. Als sie gegen 15:00 Uhr zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Die Polizei hat das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HR-UF789 zur Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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