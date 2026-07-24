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Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Rischenau. Audi A6 gestohlen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) wurde in der Hauptstraße ein 24 Jahre alten Audi A6 entwendet. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug gegen 13:00 Uhr vor ihrem Wohnhaus abgestellt. Als sie gegen 15:00 Uhr zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Die Polizei hat das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HR-UF789 zur Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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