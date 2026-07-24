Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Jugendlicher Radfahrer bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

An der Einmündung Nord-West-Ring/Imkerweg ereignete sich am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15 Uhr wollte ein 50-jähriger Autofahrer aus Detmold vom Nord-West-Ring nach rechts in den Imkerweg abbiegen. Dabei übersah er laut eigenen Angaben den 17-jährigen Augustdorfer, der auf dem vorfahrtberechtigten Imkerweg mit seinem Fahrrad in Richtung Fuchsweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, es wird von einem Gesamtschaden von ca. 2.600 Euro ausgegangen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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