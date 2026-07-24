POL-LIP: Lemgo. Vandalismus an Grundschule.
Lippe (ots)
Zwischen Freitag und Sonntag (17.-19.07.2026) beschädigten Unbekannte zwei Fenster der Grundschule Süd in der Straße Am Stiftsland. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.
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