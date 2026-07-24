Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Auto.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.07.2026) zwischen 06:00 Uhr und 07:15 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Chevrolet Orlando an der Stauffenbergstraße ein. Die Täter entwendeten aus dem Kofferraum Getränkedosen sowie eine rote Stofftasche, in der sich Tabakprodukte befanden. Der Wert der Beute wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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