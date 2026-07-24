Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug aus Handwerkerbulli gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22./23.07.2026) Werkzeuge aus einem Handwerkerfahrzeug am Kampmannsweg. Zwischen 22:30 Uhr und 07:20 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des am Straßenrand geparkten Fahrzeugs ein. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber, eine Tigersäge, eine Pressmaschine sowie mehrere Koffer mit Werkzeugzubehör. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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