POL-LIP: Kalletal - Hohenhausen. Einbruch in Bürogebäude.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (22./23.07.2026) öffneten Unbekannte ein Fenster eines Firmenbüros an der Lemgoer Straße. Die Täter drangen in das Gebäude ein, durchwühlten das Büro und entwendeten eine Geldkassette mit Münzgeld sowie einen Mülleimer. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
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