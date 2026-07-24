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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (23.07.2026) brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Beethovenstraße ein. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr verschafften sich die Täter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt. Die Einbrecher durchwühlten fast alle Räume und öffneten zahlreiche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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