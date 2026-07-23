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Polizei Lippe

POL-LIP: Korrektur Text: Detmold. Nach Auffahrunfall: Polizei sucht Radfahrer.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einem Auffahrunfall, der sich bereits am Mittwochnachmittag (15.07.2026) ereignet hat, einen beteiligten Fahrradfahrer und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:20 Uhr fuhr eine Frau aus Dörentrup mit ihrem Cupra auf der Lemgoer Straße in Richtung Detmold und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in die Brokhauser Straße abzubiegen. Dabei musste sie eine Notbremsung einleiten, weil ein Radfahrer den Radweg parallel zur Lemgoer Straße in gleicher Richtung befuhr und unmittelbar vor ihr die Einmündung querte. Ein nachfolgender VW-Fahrer aus Detmold reagierte zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Die Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich, - etwa 40 bis 50 Jahre alt, - durchschnittliche Statur, - weißer Fahrradhelm. Das Verkehrskommissariat fordert den Radfahrer sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, auf sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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