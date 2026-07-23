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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Bad Meinberg. Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Mann zeigte an zwei Tagen exhibitionistische Handlungen. Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag (14.07.2026, 13:30 Uhr) an einem Brunnen an der Krummen Straße. Eine Woche (21.07.2026, 20:30 Uhr) später wurde ein ähnlicher Vorfall am Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Brunnenstraße gemeldet. Der Mann flüchtete dort mit einem Fahrrad in Richtung Blomberger Straße. Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Bei der zweiten Tat trug er einen grünen Hoodie, eine kurze Hose und führte einen Rucksack mit sich. Das Kriminalkommissariat 1 bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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