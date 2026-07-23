POL-LIP: Lage. Handwerkerfahrzeug angegangen.
Lippe (ots)
Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen (21./22.07.2026) an der Von-Cölln-Straße die Heckscheibe eines Handwerkerfahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts. Es ist wahrscheinlich, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
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