Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Voßheide. Autofahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Blomberg verunglückte am Donnerstagnachmittag (22.07.2026) auf der Vogelhorster Straße in Voßheide. Der Mann kam mit seinem Dacia aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090.

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