Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Fahrmanöver auf Flugplatz gefährden Flugbetrieb.

Lippe (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend (20.07.2026) auf dem Gelände des Flugplatzes Oerlinghausen eine gefährliche Situation für den Flugbetrieb. Nach bisherigen Erkenntnissen drehte der Bielefelder mit seinem Daimler Chrysler auf einem Schotterparkplatz sogenannte Donuts und wirbelte dabei Staub und Steine auf. Die aufgewirbelte Staubwolke zog in Richtung Start- und Landebahn und behinderte die Sicht. Ein Flugzeug befand sich bereits in Warteposition. Zu einem Zusammenstoß oder Schäden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr ermittelt.

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