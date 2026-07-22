Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Holzhausen. Versuchter Einbruch in Container.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagabend (14.-16.07.2026), in einen Container auf einem Firmengelände an der Porschestraße einzubrechen. Die Täter hebelten an der Tür des Containers, konnten diese jedoch nicht öffnen. Durch die Hebelversuche entstand Sachschaden an der Tür. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Firmengelände beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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