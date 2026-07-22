Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Montagabend und Dienstagvormittag (20./21.07.2026) einen weißen VW Up von einem Innenhof an der Sedanstraße. Die Besitzerin des Wagens hatte den Verlust am Dienstagvormittag bemerkt. An dem gestohlenen Fahrzeug war das Kennzeichen LIP-QE730 angebracht. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell