PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Montagabend und Dienstagvormittag (20./21.07.2026) einen weißen VW Up von einem Innenhof an der Sedanstraße. Die Besitzerin des Wagens hatte den Verlust am Dienstagvormittag bemerkt. An dem gestohlenen Fahrzeug war das Kennzeichen LIP-QE730 angebracht. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 13:09

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Überseecontainer angegangen.

    Lippe (ots) - In der Nacht zu Montag (20.07.2026) versuchten bislang unbekannte Täter, einen Überseecontainer auf dem Außengelände eines Lebensmittelmarktes in der Hoffmannstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten, sodass es bei einem Versuch blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich drei Personen zwischen 01:52 Uhr und 02:05 Uhr dem Gelände. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 11:10

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Schieder. Einbrecher flüchtig.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (19./20.07.2026, 19:20 Uhr bis 06:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren