PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei Fahrraddiebstähle am Klinikum Detmold.

POL-LIP: Detmold. Zwei Fahrraddiebstähle am Klinikum Detmold.
  • Bild-Infos
  • Download

Lippe (ots)

Am Klinikum Detmold ist es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Fahrraddiebstählen gekommen. In beiden Fällen wurden hochwertige Fahrräder entwendet, die an den dortigen Fahrradabstellanlagen gesichert abgestellt waren.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18.07.2026) wurde in der Röntgenstraße ein grünes Pedelec der Marke Tenways, Modell AGO X, gestohlen. Das Fahrrad war an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Am Tatort blieben lediglich Teile des gewaltsam geöffneten Schlosses zurück. Das Rad hatte einen Wert von rund 2.400 Euro. Das veröffentlichte Lichtbild zeigt das entwendete grüne Tenways-Pedelec. Der Sattel wurde nach Angaben der Eigentümerin inzwischen ausgetauscht.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Montag (20.07.2026) zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr im Bereich der Notaufnahme. Dort entwendeten Unbekannte ein hochwertiges E-Bike der Marke Canyon, Modell Spectral:ON AL 6.0, im Wert von 3.560 Euro. Auch in diesem Fall wurde das Fahrrad ordnungsgemäß gesichert abgestellt.

Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Klinikums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Die Polizei Lippe empfiehlt grundsätzlich, Fahrräder unter anderem durch Fotos und individuelle Merkmale dokumentierbar zu machen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 13:09

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Überseecontainer angegangen.

    Lippe (ots) - In der Nacht zu Montag (20.07.2026) versuchten bislang unbekannte Täter, einen Überseecontainer auf dem Außengelände eines Lebensmittelmarktes in der Hoffmannstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten, sodass es bei einem Versuch blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich drei Personen zwischen 01:52 Uhr und 02:05 Uhr dem Gelände. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 11:10

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Schieder. Einbrecher flüchtig.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (19./20.07.2026, 19:20 Uhr bis 06:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 11:09

    POL-LIP: Lemgo. In Mensa eingebrochen.

    Lippe (ots) - Bislang unbekannte Täter öffneten zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen (19./20.07.2026, 10:00 Uhr bis 07:00 Uhr) gewaltsam eine Tür zur Mensa der Realschule in der Kleiststraße. Im Gebäude entwendeten sie Süßigkeiten und flüchteten unerkannt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren