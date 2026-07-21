Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei Fahrraddiebstähle am Klinikum Detmold.

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Lippe (ots)

Am Klinikum Detmold ist es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Fahrraddiebstählen gekommen. In beiden Fällen wurden hochwertige Fahrräder entwendet, die an den dortigen Fahrradabstellanlagen gesichert abgestellt waren.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18.07.2026) wurde in der Röntgenstraße ein grünes Pedelec der Marke Tenways, Modell AGO X, gestohlen. Das Fahrrad war an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Am Tatort blieben lediglich Teile des gewaltsam geöffneten Schlosses zurück. Das Rad hatte einen Wert von rund 2.400 Euro. Das veröffentlichte Lichtbild zeigt das entwendete grüne Tenways-Pedelec. Der Sattel wurde nach Angaben der Eigentümerin inzwischen ausgetauscht.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Montag (20.07.2026) zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr im Bereich der Notaufnahme. Dort entwendeten Unbekannte ein hochwertiges E-Bike der Marke Canyon, Modell Spectral:ON AL 6.0, im Wert von 3.560 Euro. Auch in diesem Fall wurde das Fahrrad ordnungsgemäß gesichert abgestellt.

Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Klinikums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Die Polizei Lippe empfiehlt grundsätzlich, Fahrräder unter anderem durch Fotos und individuelle Merkmale dokumentierbar zu machen.

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