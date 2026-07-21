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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Überseecontainer angegangen.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Montag (20.07.2026) versuchten bislang unbekannte Täter, einen Überseecontainer auf dem Außengelände eines Lebensmittelmarktes in der Hoffmannstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten, sodass es bei einem Versuch blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich drei Personen zwischen 01:52 Uhr und 02:05 Uhr dem Gelände. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Ein Täter trug eine dunkelblaue Jacke mit blauem Kapuzenpullover, eine blaue Jeans sowie dunkle Sneaker und war maskiert. Ein weiterer Täter war mit einer schwarzen Jacke, dunkelblauer Jeans und dunklen Sneakern bekleidet, ebenfalls maskiert. Die dritte Person trug eine helle Jacke, möglicherweise rosa, war von kräftiger Statur und hatte kurze dunkle Haare. Bereits wenige Tage zuvor war es am selben Ort zu einem ähnlichen Delikt gekommen, bei dem ein Container gewaltsam geöffnet wurde. Ein Zusammenhang wird geprüft. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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