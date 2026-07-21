POL-LIP: Lemgo. In Mensa eingebrochen.
Lippe (ots)
Bislang unbekannte Täter öffneten zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen (19./20.07.2026, 10:00 Uhr bis 07:00 Uhr) gewaltsam eine Tür zur Mensa der Realschule in der Kleiststraße. Im Gebäude entwendeten sie Süßigkeiten und flüchteten unerkannt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.
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