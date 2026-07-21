POL-LIP: Lemgo. In Mensa eingebrochen.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Meierberger Straße ist am Montag (20.07.2026) gegen 15:22 Uhr ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann in Fahrtrichtung Meierberg ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und stürzte beim anschließenden Zurücklenken auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutschte noch einige Meter ...

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