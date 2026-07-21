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Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Meierberg. Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Meierberger Straße ist am Montag (20.07.2026) gegen 15:22 Uhr ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann in Fahrtrichtung Meierberg ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und stürzte beim anschließenden Zurücklenken auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutschte noch einige Meter weiter. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sowie an einem Leitpfosten entstanden Sachschäden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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