Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrradfahrer beschädigt Schranke und flüchtet.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte Mitte Juni, am 16.06.2026 gegen 09:48 Uhr, die Schranke eines Parkplatzes an einem Kirchengebäude in der Schülerstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, zudem existieren Kameraaufzeichnungen. Der Mann soll etwa 66 bis 75 Jahre alt, schlank und mit dunkler Jacke, hellem Pullover, Brille und einem Helm mit rot-gelbem Bezug unterwegs gewesen sein. Er fuhr ein rotes Pedelec mit blauer Frontbeleuchtung und dunkler Gepäckträgertasche. Es entstand ein Sachschaden von circa 950 Euro. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.

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