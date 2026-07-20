Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Brakelsiek. Fahrzeug überschlägt sich bei Nässe.

Lippe (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Barntrup verunglückte am Sonntagmittag (19.07.2026, 12 Uhr) auf der Weserstraße in Brakelsiek. Der Mann war in Fahrtrichtung Brakelsiek unterwegs. In einer Rechtskurve brach bei nasser Fahrbahn das Heck seines Fords aus. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, schlug mit der Front im Graben ein und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Weserstraße musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden.

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